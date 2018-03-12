Жители Киева получили первые платежные квитанции за электроэнергию с реквизитами компании-правоприемницы "Киевэнерго" - ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети". Об этом сообщают "Украинские новости".

В обновленной платежке размещена информация о начале работы новой компании с 1 марта в рамках разделения "Киевэнерго", предусмотренного Законом "О рынке электрической энергии".

Тариф на электроэнергию, устанавливаемый НКРЭКУ, не изменился.

Как сообщили в "Киевэнерго", "ДТЭК Киевские Электросети" предоставляет услуги по ранее подписанным с "Киевэнерго" договорам, в их перезаключении нет необходимости.

Контакт-центр 1588 и центры обслуживания "Киевэнерго" продолжает обслуживание всех клиентов.

Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет по электроэнергии на сайте www.kyivenergo.ua, мобильные приложения, отделения банков и "Укрпочты", а также электронные платежные системы.

Новая компания будет совмещать функции по распределению и поставке электроэнергии до ноября 2018 года, после чего функция поставки, в соответствии с требованиями закона, будет отделена.

"Киевэнерго" продолжает выполнять деятельность по производству тепловой и электроэнергии, поставке тепловой энергии, горячему водоснабжению и централизованному отоплению.

Напомним, ранее в Киевской области тарифы на поставку электроэнергии обещали повысить с 1 марта.

Также "Страна" писала, что киевляне задолжали за электроэнергию 807 млн гривен.