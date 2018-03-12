До решающего матча в 1/8 Лиги чемпионов Рома - Шахтер, остался всего один день. Донецкая команда вылетела в Италию рано утром 12 марта. Главный тренер "горняков" Паулу Фонсека внес в заявку на игру 21 футболиста. Герой первого поединка с "волками" Фред - в списке. Напомним, что его шедевральный гол со штрафного принес Шахтеру победу в первом противостоянии с Ромой.

Болельщики Шахтера ждут от него повторения чуда и в гостевом поединке. А сам Фред на тренировках великолепно исполнял обводные удары.

Видео точных ударов бразильского легионера появилось на странице FootballHub в Facebook. Это реально очень круто.

Видео: facebook.com/footballhubua

Римлянам нужно быть очень аккуратными возле своей штрафной, а болельщикам Шахтера остается надеятся, что Фред будет так же точен и в матче, как на тренировке.

Ранее "Страна" сообщала, что букмекеры определились с победителем матча Рома - Шахтер.