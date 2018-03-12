Украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила беременность вторым ребенком, находится на 7 месяце беременности и перенесла все концерты. Об этом сообщает Starhit.ru.

Певица будет рожать в клинике Лос-Анджелеса в мае. В этой же клинике рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Алсу. Будущим мамам предоставляют отдельную трехкомнатную палату, еду от шеф-повара и даже маникюр.

Отец Светланы Лободы Сергей Васильевич рассказал, что его дочь старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже.

"Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина – ей скоро будет 7 лет – у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю! В декрете артистка засиживаться не собирается. Два месяца максимум сможет пробыть без работы и потом вернется на сцену! Она трудоголик, ей нужно что-то делать – выступать, гастролировать, удивлять. А с воспитанием малыша поможем – и нянчить, и гулять. Тем более, опыт уже есть", - отметил отец звезды.

Напомним, что предполагаемым отцом ребенка называют солиста группы Rammstein, 55-летнего Тилля Линдеманна.