Украинские военные, которые вынуждены жить в грязи и воде на полигоне Широкий лан (Запорожская область), обнародовали в Facebook фото с полигона. А после заявили, что в качестве наказания за публикацию нашумевших фотографий их отправили искать неразорвавшиеся после стрельб снаряды.

Фото в соцсети обнародовал Сергей Марков.

"10.03.2018 - Широкий Лан ! Приехали на учебу. Дров нет, бани нет, неделю люди не купались. Каждый день принимаем грязевые ванны. И проходим новые квесты. Деньги выдаются уже 5 лет, а толку нет никакого. Массовый перепост друзья!!!", - подписал он фото.

Фото: facebook.com

На следующий день он добавил, что в качестве наказания за публикацию нашумевших фотографий военных отправили искать неразорвавшиеся после стрельб снаряды.

Фото: facebook.com

Журналист Юрий Бутусов для сравнения обнародовал фото полевого лагеря инструкторов НАТО на полигоне "Яворов" в Украине.

"Лагерь украинских солдат на полигоне "Широкий лан" активно используется четыре года, он разбит на черноземе, рядом нет леса, негде достать подручные строительные материалы. Поэтому каждую зиму и каждую весну украинские солдаты живут в грязи и среди воды, поскольку построить дренаж в черноземе с помощью лопаты невозможно. Каждый год скандалы, каждый год многочисленные посты в фейсбуке. А когда лагерь утонул в грязи то никакой боевой подготовки быть не может, люди просто выживают в этом болоте. В 2015-м добровольцы "Айдара" на полигоне подъехали на боевой технике к начальнику полигона, чтобы получить необходимое снабжение. В 2016-м на "Широком лане" произошел настоящий солдатский бунт из-за скотских условий проживания целая рота отказалась выполнять приказы, был большой скандал. Комбриг 53-й Валерий Водолазский, который бросил своих солдат на произвол судьбы, и наплевательски отнесся к их условиям проживания, посидел на гауптвахте неделю, и этим дело закончилось.

А в лагере натовских солдат в Украине бунтов не бывает, хотя там тоже полевые условия. Но там обеспечен элементарный минимум - не продуваемые палатки с тепловыми пушками, бетонные плиты постелили как фундамент, чтобы не утонуть, вокруг щебенка в формах, дренаж бетонированный. Строительные материалы все украинские, строили украинцы, палатки такие и тепловые пушки такие у нас тоже продают, это не дорого по сравнению с стоимостью новых военных городков и казарм", - написал он и добавил, что лагерь натовцев в "Яворове" (на фото) построили за несколько месяцев.

Фото: facebook.com

Напомним, что причиной гибели пограничника в Львовской области во время учебных стрельб на полигоне стало детонирование боеприпаса РПГ-7В.

Как сообщала "Страна", недалеко от Яворивского полигона ракета ПТУР убила лосиху.