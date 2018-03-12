Появилось видео, как Левченко метал "коктейли Молотова" в коммунальщиков
На YouTube канале проекта "Буквы" опубликовано видео, как народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) закидывал "коктейлями Молотова" коммунальщиков при сносе гаражей в Шевченковском районе столицы.
Столкновение произошло 9 марта около гаражного кооператива на улице Половецкой.
На видео заметно, как нардеп Юрий Левченко подходит к группе агрессивно настроенных людей с неким предметом в руках. После чего, скрываясь за спиной одного из людей, производит непонятные манипуляции. В результате вспыхивает пламя, и становится ясно, что Левченко зажег "коктейль Молотова". Для лучшего понимания ситуации видео смонтировано с добавлением эпизода в замедленном повторе.
Видео: Буквы
"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия", - сообщили в полиции.
Отмечается, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались.
Однако в прокуратуре Киева инцидент за гаражами с участием нардепа Левченко в прокуратуре назвали "насилие в отношении государственного деятеля" и внесли сведения внесены в ЕДРД по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Как сообщала "Страна", конфликт вокруг гаражей на Татарке продолжается с 2017 года, ранее на Татарке жители подожгли шины, протестуя против сноса гаражей.