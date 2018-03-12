На YouTube канале проекта "Буквы" опубликовано видео, как народный депутат Юрий Левченко (внефракционный) закидывал "коктейлями Молотова" коммунальщиков при сносе гаражей в Шевченковском районе столицы.

Столкновение произошло 9 марта около гаражного кооператива на улице Половецкой.

На видео заметно, как нардеп Юрий Левченко подходит к группе агрессивно настроенных людей с неким предметом в руках. После чего, скрываясь за спиной одного из людей, производит непонятные манипуляции. В результате вспыхивает пламя, и становится ясно, что Левченко зажег "коктейль Молотова". Для лучшего понимания ситуации видео смонтировано с добавлением эпизода в замедленном повторе.

Видео: Буквы

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что с заявлением об избиении к правоохранителям они не обращались.

Однако в прокуратуре Киева инцидент за гаражами с участием нардепа Левченко в прокуратуре назвали "насилие в отношении государственного деятеля" и внесли сведения внесены в ЕДРД по ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины - "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".

Кроме того, по информации прокуратуры, в связи со стычками, которые произошли во время демонтажа гаражей на ул.Половецкой, расследуется уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщала "Страна", конфликт вокруг гаражей на Татарке продолжается с 2017 года, ранее на Татарке жители подожгли шины, протестуя против сноса гаражей.