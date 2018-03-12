Британский комик сэр Кен Додд, рекордсмен книги Гинесса, которого считают одним из самых популярных деятелей своего времени, скончался в возрасте 90 лет. Любопытно, что его смерть наступила через два дня после своей свадьбы. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал агент Додда, недавно комик выписался из больницы, где несколько недель лечил легочную инфекцию. Также известно, что Додд ушел из жизни в доме, где родился и прожил всю жизнь.

По данным издания, 9 марта комик женился на своей подруге Энн Джонс, с которой он был вместе около 40 лет.

Кеннет Артур Додд родился 8 ноября 1927 года в ливерпульском районе Кнотти Эш, в семье торговца углем. Сменив две школы, в 14-летнем возрасте он стал помогать отцу по работе. С детства Кен устраивал различные шоу, но как профессиональный комедийный актер он дебютировал только в 26 лет, в сентябре 1954 года. С конца 50-х Кен начал выступать на телевидении.

С 1960 года Додд стал популярным певцом. В 60-х он попал в Книгу рекордов Гиннесса - в течение трех с половиной часов в театре "Ливерпуль" Кен произнес 1500 шуток.

С 1963 года Кен Додд снимался в сериале "Доктор Кто". Он также известен по роли в кинокартине "Алиса в стране чудес" (1999). В общей сложности, Додд снялся более чем в 30 фильмах и сериалах.

В 1982 году Кен Додд был удостоен Ордена Британской империи.

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