Европейский Союз анонсировал начало коммуникационной кампании "Идем вместе", посвященной сотрудничеству Украины и ЕС во время сегодняшней встречи Порошенко и Гройсмана с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини. Об этом сообщает "УНИАН".

По словам Могерини, прежде всего в ЕС подчеркивают важность независимого антикоррупционного суда для украинского бизнеса и реформ.

"Мы обсудили с премьер-министром, и он полностью согласился с тем, что Антикоррупционный суд должен быть совершенно независимым в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это очень важно для бизнес-среды, для инвестиционного климата, и это очень важно для продолжения приватизации, а также реформ в энергетической сфере, для земельной реформы", - сказала Могерини.

По ее словам, все это позволит открыть огромный потенциал Украины.

"И мы также надеемся, что свою очень важную роль в сфере борьбы с коррупцией также будут продолжать играть организации гражданского общества. Относительно всей этой работы и внедрения Соглашения об ассоциации очень рада объявить о том, что сегодня мы начнем большую коммуникационную кампанию, которая называется "Идем вместе" и будет посвящена сотрудничеству между Украиной и ЕС", - сказала Могерини.

Как сообщала "Страна", Порошенко назвал давление Запада по Антикоррупционному суду вмешательством в дела Украины.

Напомним также, что ранее Могерини призвала удвоить усилия по борьбе с коррупцией в Украине.