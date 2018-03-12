Завтра, 13 марта, на римском "Стадио Олимпико" донецкий Шахтер проведет ответный поединок в 1/8 Лиги чемпионов против местной Ромы.

Обе команды подходят к матчу в своей оптимальной форме, так что заруба будет жесткой. "Волки" горят желанием отыграться после поражения в первом матче (2 - 1) и пройти дальше. Ну а тренер "горняков" Паулу Фонсека этот успешный евросезон хочет продлить как можно дольше.

В прогнозах на матч недостатка нет, и авторитетная британская букмекерская контора William hill уже определилась с победителем. Эксперты отдали предпочтение Роме.

Так, ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,74. Ничью оценили кэфом в 4,00, а вот на победу Шахтера кэф - 4,80.

Фото: williamhill.com

В первом матче Шахтер - Рома эти букмекеры верно спрогнозировали исход поединка. Однако, есть и обратные примеры, когда эксперты крупно ошибались в своих прогнозах. Будем верить в Шахтер и надеяться, что и в завтрашнем поединке букмекеры сядут в лужу со своими прогнозами.

Ранее "Страна" сообщала, что тренер Ромы обещает Шахтеру большие хлопоты в Риме.