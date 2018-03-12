На Березняках в Киеве мужчина "избил" маршрутку и напал на прохожих
На Березняках мужчина в спортивных штанах и футболке бросался на проезжающий транспорт и прохожих.
Об этом сообщила подписчица группы "Наш дім - Березняки" в Facebook, которая опубликовала соответствующее видео.
В ролике мужчина подбежал к маршрутке и ударил по ней несколько раз кулаком. Затемон набросился на припаркованный автомобиль.
"Сейчас по Березнякам бегает больной, бьет прохожих и машины, только что ударил маленькую девочку", - написала подписчица.
В комментариях пользователи уточнили, что инцидент произошел на проспекте Павла Тычины, 21. По их словам, неадекватный мужчина ударил парня, который стоял с маленькой девочкой. Тот зацепил ребенка, и девочка упала.
Полиция задержала агрессивного прохожего на рынке.
Фото: facebook.com
Напомним, что жительница Львовской области получила смертельные травмы после удара колеса, отлетевшего от прицепа грузового автомобиля.
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