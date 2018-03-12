На Березняках мужчина в спортивных штанах и футболке бросался на проезжающий транспорт и прохожих.

Об этом сообщила подписчица группы "Наш дім - Березняки" в Facebook, которая опубликовала соответствующее видео.

В ролике мужчина подбежал к маршрутке и ударил по ней несколько раз кулаком. Затемон набросился на припаркованный автомобиль.

"Сейчас по Березнякам бегает больной, бьет прохожих и машины, только что ударил маленькую девочку", - написала подписчица.

В комментариях пользователи уточнили, что инцидент произошел на проспекте Павла Тычины, 21. По их словам, неадекватный мужчина ударил парня, который стоял с маленькой девочкой. Тот зацепил ребенка, и девочка упала.

Полиция задержала агрессивного прохожего на рынке.

Фото: facebook.com

Напомним, что жительница Львовской области получила смертельные травмы после удара колеса, отлетевшего от прицепа грузового автомобиля.

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