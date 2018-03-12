С 7 по 12 марта несколько крупных сетей АЗС снизили цены на топливо.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, в сети ОККО стоимость бензина марки А-92 теперь составляет 30,49 грн/л, А-95 – 31,49 грн/л, А-95+ – 32,49 грн/л, ДТ – 29,99 грн/л.

На станциях WOG бензин марки А-92 подешевел до 30,45 грн/л, А-95 – 31,45 грн/л, А-95+ – 32,45 грн/л, ДТ – 28,95 грн/л.

Сеть KLO снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1 грн/л, – до 27,99 грн/л и 28,99 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ в сети подешевели на 50 коп./л, – до 31,29 грн/л и 26,99 грн/л.

Такие сети как Marshal, Народна, Нефтек и Катрал снизили цены на 12-50 коп./л.

Средние цены по стране 12 марта снизились на 8-13 коп./л.

Напомним, что в начале марта розничные цены на сжиженный автогаз в Украине снизились в среднем на 10 копеек за литр, средняя цена автогаза в Украине - 12,97 грн./л.

Как сообщала "Страна", Кабинет министров отменил норму об обязательном размещении на стеле автозаправочной станции (АЗС) дифференцированной информации о ценах и видах дизельного топлива в зависимости от содержания серы.