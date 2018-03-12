В Непале в окрестностях международного аэропорта Катманду имени Трибхувана потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской компании US-Bangla airlines. По данным СМИ, погибли 50 человек. Об этом сообщает Kathmandu Tribune.

Сообщается, что всего на борту находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее сообщалось о госпитализации 17 человек после крушении самолета в Непале.

Известно, что самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.

Как сообщала "Страна", ранее власти Непала запретили альпинистам подниматься на Эверест в одиночку.

Также "Страна" писала, что в Непале иностранных туристов от наводнения спасали слоны. Всего в результате наводнений и оползней погибли 66 человек.