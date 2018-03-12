В Минобороны России рассказали подробности о новых видах оружия, которые упоминал Владимир Путин в недавнем послании к Федеральному собранию. Речь о ракете "Сармат", ядерной установке "Авангард" и ракете "Кинжал", а также лазерном оружии.

"Страна" уже рассказывала об этом оружии в материале "Вундерваффе Путина. Что умеют ракеты, которые показали в России, и на что они могут повлиять".

Теперь о них появилась новая информация. По словам замминистра обороны Юрия Борисова, часть этих вооружений уже запущена в серию, пишет "Красная звезда".

По его словам, уже развернуты производственные мощности для межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая идет на смену "Сатане".

"Касательно готовности этого комплекса могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны", - рассказал Борисов.

Также замминистра рассказал о заключении контракта на серийное производство стратегического ракетного комплекса "Авангард", который, по словам Борисова, уже прошел все необходимые испытания.

Речь о ядерной установке для крылатых и прочих ракет или торпед, который позволяет им менять траекторию во время полета и обходить любые системы ПРО. "Страна" уже рассказывала об этом оружии - оно является самым загадочным из всего перечисленного Путиным.

"Система "Авангард" хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Это никакой не блеф, а реальные вещи. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем", - говорит замминистра.

"Авангард" можно использовать и для подводных вооружений, говорит Борисов.

"Именно она (ядерная установка - ред.) дала новую энергетику и новые возможности этому оружию. Оно может заныривать на глубины практически свыше тысячи метров и маневрировать в процессе движения к намеченной цели. Практически это автономное средство. Оно не требует никакой коррекции, т.е. гироскопия, система наведения позволяют ей с достаточно высокой точностью, быстро, "без улик" подойти к объекту поражения. Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие, потому что даже скоростные характеристики у него кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие. Это уникальное оружие, которое, конечно, открывает совершенно другие возможности для защиты и безопасности нашего государства", рассказал российский военный чиновник.

Также Борисов рассказал о системе "Кинжал", где также используются ракеты, которые достигают гиперзвуковых скоростей. Он стоит на опытно-боевом дежурстве в 1 декабря 2017 года.

Ее особенность в том, что ракету запускают с самолета. Видео испытаний "Кинжала" недавно появилось в YouTube.

Также Борисов рассказал о лазерном оружии РФ, о котором также обмолвился Путин.

"Эти системы стали поступать на вооружение, – это действительно реалии сегодняшнего дня. С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы", - добавил Борисов.

Ранее "Страна" писала о том, что Минобороны России показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Также появился полный текст интервью Путина телеканалу NBC о шпионах, Донбассе и Сирии.