Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не признает результатов недействительных выборов президента России в оккупированном Крыму и введет санкции против причастных к их орагнизации лиц.

Об этом он сказал во время брифинга с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерикой Могерини , - передает "Интерфакс Украина".

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", - сказал президент.

Напомним, что Федерика Могерини, представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности, во время своей поездки в Украину планирует представить коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед", которая посвящена Соглашению об ассоциации.

Как сообщала "Страна", планируется также, что во время встречи стороны обсудят ситуацию на Донбассе и перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.