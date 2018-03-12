Завтра, 13 марта, вся Украина будет болеть за донецкий Шахтер", который в 1/8 Лиги чемпионов сыграет с "Ромой". Наша команда вылетела в Италию, рано утром в понедельник 12 марта. Паулу Фонсека в заявку на игру включил 21 футболиста.

Накануне поединка официальный сайт "горняков" привел расклад сил перед матчем и вспомнил историю.

Игры на выезде

"Шахтер" проведет третий выездной матч подряд (Львов, Полтава, Рим). В чемпионате "горняки" в 2018 году идут без очковых потерь и уверенно занимают первое место.



Форма соперника



"Рома" забила 7 голов в 2 последних встречах Серии А, 4 из них - в ворота лидирующего "Наполи". В поединке с "Торино" римляне обошлись без пропущенных мячей (3:0 на "Стадио Олимпико").



Дебют в топ-16



Паулу Фонсека и Эусебио Ди Франческо впервые в тренерской карьере участвуют в 1/8 финала Лиги чемпионов.



История



Соперниками "горняков" в разные годы были 7 итальянских клубов: "Ювентус", "Виченца", "Лацио", "Милан", "Интер", "Наполи", "Рома".



Прерванные серии



В нынешнем сезоне "джаллоросси" выдали 7-матчевую победную домашнюю серию с октября по декабрь (в том числе над "Челси" и "Карабахом" в Лиге чемпионов). Зимой подопечные Ди Франческо не могли выиграть на "Стадио Олимпико" 4 раза подряд, но в последних 3 турах Серии А у них 2 победы (разгромы "Беневенто" и "Торино").



Плей-офф "Ромы"



Римляне попытаются прервать серию поражений в 1/8 финала Лиги чемпионов: 2 от "Шахтера" (2010/11), 2 от "Реала" (2015/16) и 1 в Харькове (21 февраля).



История дуэли



Предыдущая встреча на римской арене завершилась для "Шахтера" с победным счетом 3:2. Все свои голы "оранжево-черные" оформили в первом тайме: отличились Жадсон, Дуглас Коста и Луис Адриано.



Рефери

На матче будет работать испанская бригада арбитров во главе с Альберто Ундиано Мальенко. Он трижды судил игры "Шахтера" в Лиге чемпионов: с "Селтиком" в 2007-м (2:0), с "Баварией" в 2015-м (0:0) и с "Фейеноордом" в 2017-м (2:1).