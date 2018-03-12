В Греции российский бизнесмен Иван Саввидис, которому принадлежит футбольная команда ПАОК, прервал матч греческой Суперлиги, выбежав на поле с оружием.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 11 марта, во время матча с клубок АЕК в Салониках.

Судья не засчитал мяч команды ПАОК из-за офсайда. После этого Саввидис, на поясе которого висел пистолет в кобуре, выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру.

Футболисты АЕК покинули поле, заявив, что не собираются играть в таких условиях. Матч был завершен досрочно. Решение по инциденту будет принято позже.

Фото: theguardian.com

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