Министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает издание zpravy.idnes.cz.

При этом Калиняк намерен покинуть не только пост главы МВД страны, но и занимаемый им также пост вице-премьера. Все это происходит на фоне недавнего убийства словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и расследования этого преступления. Напомним, 27-летний Ян Кучак был расстрелян в собственном доме под Братиславой вместе со своей подругой.

"Важно сохранять стабильность, поэтому я решил уйти в отставку с поста вице-премьера и министра внутренних дел", - заявил Роберт Калиняк.

Известно, что после убийства журналиста в Братиславе и в других городах Словакии прошли протесты против коррупции, участники которых, в частности, призывали главу МВД к отставке.

Ранее мы писали о том, что министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка

Как сообщала "Страна", Ян Кучак писал о схеме, когда получатели из итальянской мафии незаконно привлекали деньги из европейских фондов якобы на выращивание экологически чистых растений, хотя на самом деле ничего не производили.