Иерусалимский священник Самуил Агоян, представитель армянской патриархии в Храме Гроба Господня, рассказал о таинстве схождения благодатного огня накануне христианской Пасхи. Об этом сообщает Israel Info.

Чудо благодатного огня происходит в последнюю пятницу накануне православной Пасхи. Согласно поверью чудесный, не обжигающий огонь сходит с неба в руки греческого патриарха. После этого огонь раздают верующим, собравшимся вокруг храма.

Отец Агоян, которому довелось трижды присутствовать в кувуклии храма при зажигании огня, сообщил автору репортажа Игалю Моско, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в "благодатном огне" нет.

"Бог творит чудеса, но не на потеху людям", - пояснил священнослужитель.

Эти слова вызвали протест у стоявшего рядом представителя коптской церкви.

Видео из репортажа "Хадашот 2" Видео: mako.co.il

"Остановите камеру, он лжет!" - закричал священнослужитель. Отец Агоян возразил, что копты, в отличие от армян, при зажигании огня не присутствуют, но этот неотразимый аргумент не убедил коптского священника, который продолжал втолковывать израильскому журналисту, что "на самом деле" чудесный огонь сходит с неба, а армянин говорит неправду.

"Благодатный огонь" из Иерусалима доставляют специальными самолетами в Киев, Афины и другие православные столицы, о чем не преминул сообщить израильской аудитории автор репортажа о раздорах, "тайнах и лжи" в "главной святыне христианского мира.

Отметим, что данный репортаж появился на фоне острого конфликта, который разразился между властями Израиля и христианскими священнослужителями вокруг Храма Гроба Господнего. Из-за чего священники даже на несколько дней закрыли Храм в знак протеста.

Напомним также, что ранее в Иерусалиме археологи вскрыли могилу Христа в Храме Гроба Господня.