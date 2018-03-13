Вчера, 12 марта, рано утром, донецкий Шахтер вылетел из аэропорта "Борисполь" в Италию, где сегодня встретится в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с Ромой.

Это будет отличная битва, у "горняков" есть все шансы выйти в 1/4 самого престижного футболного турнира планеты.

Марлос и Пятов, очень важные игроки для Шахтера, фото: terrikon.com

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени, и в прямом эфире его покажут ТРК Украина и канал Футбол 1. А "Страна" проведет онлайн - репортаж о поединке.

Вот кого включили в заявку на поединок Рома - Шахтер

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;

Защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Исмаили;

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Александр Зубков, Бернард, Дентиньо;

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

На эту минуту, положение у соперников вот такое.

Фото: uefa.com

Кстати, нелишним будет вспомнить, что Шахтер уже выбивал Рому из Лиги чемпионов как раз на стадии 1/8.

Видео: facebook.com/fcshakhtar

Цена матча очень высока, напряжение растет чуть ли не с каждой минутой перед поединком. Пресса Италии задается резонным вопросом, а так ли уж велики шансы Ромы на выход в 1/4, если в последнем матче чемпионата Италии лучшим игроком был признан кипер "волков" Алисcон, что говорит о большом давлении на ворота и проблемах команды в обороне.

Кипера Ромы Алиссона журналисты назвали - святым, фото: Messaggero

Но несмотря на все это, тренер римлян Эусебио ди Франческо уже успел пообещать "горнякам" большие проблемы в матче.