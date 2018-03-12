"Путин надоел". Ходорковский показал, как он проголосовал на выборах президента России
Бывший владелец нефтяной компании "ЮКОС", российский оппозиционер Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента России, которые намечены на 18 марта.
Сделал это Ходорковский в Германии на избирательном участке в Ганновере. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.
Он поставил красной ручкой крестики напротив фамилий каждого из кандидатов, а посередине бюллетеня написал "Путин надоел".
Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса «против» в сети с геотегом. pic.twitter.com/ozuvRWJol0— Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.
Таким образом Ходорковский объявил о начале новой протестной акции "Путин надоел. Присоединяйтесь".
Напомним, Ходорковский ранее инициировал подобные акции в прошлом году.
Также сообщалось, что Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. На ежегодной "большой" пресс-конференции заявил, что у него уже практически есть предвыборная программа, а вопрос главы предвыборного штаба - "технический".
Отметим, что в Украине, в отличие от Германии, вряд ли получится проголосовать на выборах российского президента: националисты обещали блокировать посольство и консульства РФ.