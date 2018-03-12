Бывший владелец нефтяной компании "ЮКОС", российский оппозиционер Михаил Ходорковский досрочно проголосовал на выборах президента России, которые намечены на 18 марта.

Сделал это Ходорковский в Германии на избирательном участке в Ганновере. Об этом оппозиционер сообщил в своем Twitter.

Он поставил красной ручкой крестики напротив фамилий каждого из кандидатов, а посередине бюллетеня написал "Путин надоел".

Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса «против» в сети с геотегом. pic.twitter.com/ozuvRWJol0 — Ходорковский Михаил (@mich261213) 11 марта 2018 г.

Таким образом Ходорковский объявил о начале новой протестной акции "Путин надоел. Присоединяйтесь".

Напомним, Ходорковский ранее инициировал подобные акции в прошлом году.

Также сообщалось, что Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. На ежегодной "большой" пресс-конференции заявил, что у него уже практически есть предвыборная программа, а вопрос главы предвыборного штаба - "технический".

Отметим, что в Украине, в отличие от Германии, вряд ли получится проголосовать на выборах российского президента: националисты обещали блокировать посольство и консульства РФ.