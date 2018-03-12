Народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук подозревает сотрудников Миграционной службы Украины в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю, что отдельные люди в Госмиграционной службе работают со спецслужбами других стран, не без финансовой мотивации… То, как эта служба работает с людьми, я называю – ломать судьбы. И практика работы Госмиграционной службы напоминает работу российской службы", - сказал она на брифинге в понедельник в Киеве.

Депутат рассказала, что за несколько месяцев Украина отказала в предоставлении убежища нескольким журналистам из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана а также волонтеру из Беларуси.

По словам Залищук, это прослеживается в случае с гражданкой Казахстана Жанарой Ахметовой, которую депутаты отстаивали в суде. "Я поручалась за нее, я увидела, что в страну зашли немалые средства для антикампании против Жанары и частично против меня. На разных сайтах появлялись статьи, со ссылкой на чиновников из Казахстана, было несколько сюжетов на украинских телеканалах", - рассказала Залищук.

Как сообщала "Страна", в Миграционной службе подсчитали, сколько нелегальных мигрантов не пустили в Украину за 2017 год.