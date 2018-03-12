Парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады сегодня, 12 марта, рассмотрит представление генпрокурора Юрия Луценко на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина. Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий во время заседания согласительного совета.

"Сегодня последний день из предусмотренного регламентом ВРУ 20-дневного срока для подготовки профильным комитетом представления Генерального прокурора на предоставление согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина. Мне сообщили, что сегодня состоится заседание комитета, и я надеюсь, что на этой неделе мы сможем этот вопрос рассмотреть", - сообщил Андрей Парубий.

Напомним, в июле 2017 года, Юрий Луценко сообщил, что Евгений Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого он будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).

Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее "Страна" сообщала, что в Раду поступило представление на снятие неприкосновенности с Бакулина.

Также мы писали, что нардеп Бакулин и его помощники перестали брать трубку и выходить на связь - Парубий.