Совет ЕС продлил на полгода санкции в отношении 150 россиян и 38 организаций РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении Совета.

Санкции продлевают до 15 сентября.

"Двенадцатого марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", - говорится в релизе.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год.

Напомним также, что президент России Владимир Путин в фильме журналиста Владимира Соловьева "Мир и порядок 2018" заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России.