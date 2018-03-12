Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий рассказал, за что ненавидит рыночную экономику и любит социализм.

Об этом он написал в Facebook.

"Большую часть своей жизни, до сорока лет, я прожил при социализме: при нем учился в школе, институте, получил высокую должность в прокуратуре и даже квартиру, женился на любимой девушке, воспитывал сладких малышей - детей, а в конце даже стал заместителем проректора Киевского Государственного Университета по науке! Я, дворовой мальчишка, проректор!

Первые восемь лет жизни нам в семье всё время не хватало денег: на лампочке не было абажура, а в квартире только два дивана, стенка и четыре стула.

Соседи часто по утрам занимали нам мелочь на молоко детям, а когда приходили гости - стулья и табуретки… Но всё же это были самые счастливые годы моей жизни!

За что я любил социализм, скучаю по нему душой и уверен, что никакой другой социальный строй не в состоянии повторить такой безоблачный образ жизни простого человека, так это за то, что все почти 300 миллионов человек его населения были равны и по образу жизни, и по достатком в семье, зарплате, отдыху, работе и построению личных отношений. Никто тогда не смотрел: богат ты или нет.

Ну, в лучшем случае, родители невесты перед тем, как выдать её замуж, просили её, чтобы выбирала "избранника" с отдельной квартирой! А о зарплате и доходах речь вообще не шла. Все получали примерно одинаково, а те, кто жили не по средствам, в расчет при планировании личной жизни практически не принимались. Ну, подумаешь у кого-то на 50 рублей зарплата выше?! Можно пережить… Социализм делал людей близкими друг другу, чуть ли ни родными, гарантировал, что при любой жизненной ситуации ты не один…

Рыночная экономика, при которой я лично достиг, наверное, максимум, о чем может мечтать человек, жестока ко всем: и к богатым, которые завтра могут стать нищими, и к бедным, которым бывает нечего есть. Но особенно я ненавижу её за то, что на всем постсоветском пространстве после революцией в значительно худшую сторону изменилось отношение к простым людям! Конечно… переходный период… но как же он затянулся…! А пожаловаться-то простому человеку некуда - вот главная беда! А время проходит… и второй жизни не будет…", - написал экс-мэр.

Фото: facebook.com/chernovetskiy

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

Как сообщала "Страна", экс-мэр Киева Леонид Черновецкий через Facebook дал советы следователям прокуратуры, которые занимаются выяснением причин детонации боеприпасов.