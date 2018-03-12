Звезда "Секса в большом городе" американская актриса Синтия Никсон намерена участвовать в выборах губернатора штата Нью-Йорк от Демократической партии.

Актриса уже собирает свою команду, в которую вошли Ребекка Кац и Билл Хайерс, работавшие в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Информацию о намерении Никсон участвовать в выборах озвучила официальный представитель актрисы Ребекка Капелла, выступив с официальным заявлением. Однако, в заявлении уточняется, что на данном этапе Синтия Никсон только изучает такую ​​возможность. Также отмечается, что решение актрисы начать политическую карьеру связано с многочисленными обращениями жителей города, которые просили Никсон выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности", - заявила Капелла.

Праймериз назначены на 13 сентября, в то время как выборы состоятся 6 ноября. Известно, что на праймериз дДемократической партии актриса сразится с Эндрю Куомо.

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