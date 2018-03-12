Комитет по вопросам свободы слова в сентябре прошлого года поддержал инициативу НСЖУ о проведении специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов. Однако, по мнению народных депутатов Ольги Черваковой и Юрия Павленко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий блокирует рассмотрение соответствующего постановления.

Об этом сообщают представители НСЖУ.

Союз журналистов Украины требует от Парубия безотлагательного внесения на голосование парламента постановления о назначении соответствующих слушаний.

"Больше всего претензий на парламентских слушаниях, очевидно, будет к  Министерству внутренних дел. А здесь уже играет роль причастность к одной политической силе. Поэтому, журналисты фактически стали заложниками вот такой внутрипартийной поддержки интересов", - говорится в письме председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко к спикеру Верховной Рады. 

Письмо НСЖУ подготовлено после принятия резолюции "Прекратить давление на журналистов и медиа" по итогам публичной дискуссии "Угрозы свободе слова в Украине", проведенной Национальным союзом журналистов Украины в партнерстве с Международной федерацией журналистов 2 марта.

Мероприятие состоялось при участии международных экспертов ООН и ОБСЕ, представителей ряда СМИ со всей страны, общественных активистов. Участники привели многочисленные факты угроз работникам СМИ, избиения и препятствования профессиональной деятельности, неудовлетворительного хода расследования преступлений, совершенных против журналистов.

Присутствующие на мероприятии народные депутаты Ольга Червакова и Юрий Павленко, являющиеся членами Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины, отметили, что стоит давить персонально на спикера Верховной Рады чтобы инициативу НСЖУ о проведении парламентских слушаний по безопасности журналистов вынесли на рассмотрение народных депутатов.

Напомним, что по данным Индекса физической безопасности журналистов, который проводит НСЖУ совместно с партнерами по 2017-й год зафиксировано 90 инцидентов применения силы к журналистам. За первые 2 месяца 2018 года - 10 случаев.

Как сообщала "Страна", во время Евромайдана пострадали сотни журналистов, виновные не найдены до сих пор.

Напомним также, что НСЖУ требует от властей публичного отчета по каждому случаю давления на СМИ.

 

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