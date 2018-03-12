Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда России в пособничестве в аннексии Крыма.

Об этом сн своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Фото: Facebook

Сообщение о подозрении было составлено 1 марта и доставлено курьерской почтой 6 марта. Теперь судьи должны явиться в Главную военную прокуратуру для проведения следственных действий 13 и 19 марта 2018 года.

Украинские правоохранители подозревают российских судей в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям).

"Судьи КС РФ, действуя по предварительному сговору группой с представителями власти и Вооруженных Сил РФ, как пособники в совершении последним посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, грубо пренебрегая порядком рассмотрения и требованиями российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации, единогласно признали таким, что вроде бы соответствует Конституции РФ ничтожный "договор" между Российской Федерацией и так называемой "республикой Крым" о принятии в состав РФ этого квазобразования", - заявили в ГПУ, добавив, что судьи выносили решения в спешке по просьбе президента РФ.



"Таким образом, искусственная легитимизация руководством Российской Федерации оккупации части территории Украины - Автономной республики Крым и города Севастополь, была бы невозможной без указанного незаконного решения судей Конституционного Суда РФ. Судьи Конституционного суда Российской Федерации способствовали представителям власти и Вооруженных Сил РФ путем устранения препятствий в совершении ими умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям в виде оккупации части территории Украины и причинения материального ущерба нашему государству на сумму более 1 триллиона грн", - говорят в ГПУ.



В случае неявки в Главную военную прокуратуру в указанный срок без уважительных причин подозреваемых объявят в розыск и направят в суд ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применение меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала о том, что Крым подает в суд на Украину из-за ущерба от энергетической блокады.

Также в Крыму обвинили Украину в создании помех туристам на границе.