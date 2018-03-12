Журналисту "Страны" удалось связаться с фигурантом уголовного производства в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана - майором 8-го отдельного полка сил спецназначения при Главном управлении разведки Минобороны Павлом Баловым (позывной "Кедр").

Он заявил, что в настоящее время, в рамках расследования, не может давать комментарии о сути "дела Рубана". Вероятнее всего, речь идет о соблюдении "Кедром" норм УПК, согласно которым обнародование сведений по уголовным делам фигурантами без соответствующего разрешения следователя и процессуального руководителя на сегодняшний день является уголовно наказуемым деянием.

На уточняющий вопрос, отстранен ли Балов от несения службы на время расследования, спецназовец сказал - свою позицию он сможет заявить после получения разрешения от руководства. "Страна" направила соответствующий запрос в Министерство обороны и Генштаб, но ответа пока не получено.

При этом Балов в разговоре со "Стране" признался, что находится в шоковом состоянии от того, как представляется его роль в "деле Рубана" и от оценок его деятельности, которые дают журналисты в соцсетях.

"Я в шоке от того, сколько "сепаров" у нас", - сказал "Стране" офицер.

Подробнее о том, что стоит за скандалом с арестом Рубана и как это может быть связано с вероятным конфликтом по линии ГУР-СБУ, читайте в нашем материале "Под тенью Кедра".



Ранее "Страна" писала, что на судебном заседании обвиняемый в незаконном обороте оружия и подготовке терактов в центре Киева переговорщик Владимир Рубан назвал свое уголовное дело "подставой", которую ему устроил офицер "Кедр". Согласно тексту уведомления о подозрении главы "Офицерского корпуса", первую партию нелегального завезенного из "ДНР" оружия в ноябре 2017 года завезли на территорию базы полка, где служит Балов.