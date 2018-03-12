Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла в список потенциальных болезней, которые могут привести к глобальной пандемии (эпидемия, охватывающая население значительной части стран - Прим.Ред.), смертоносный патоген с маркировкой Х.

Об этом сообщает Daily Star.

Такую маркировку патоген получил, поскольку медики пока не выявили конкретного заболевания, но хотят быть готовыми к наступлению неизвестной массовой инфекции.

Специалисты опасаются, что заболевание может передаться людям от животных, как в случае с ВИЧ, и скорее всего, может быть вызвано зоонозными заболеваниями - группой инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме определенных видов животных.

Специалисты предупреждают, что хотя пока неизвестно, откуда в следующий раз придет угроза, но твердо можно сказать одно - это непременно произойдет.

Напомним, что в Китае выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.

Как сообщала "Страна", в Украине эпидпорог по гриппу превышен в 4 областях.