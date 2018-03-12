В подмосковном городе Истра произола жуткая трагедия. Стая бродячих собак напала на женщину, а когда ей на помощь поспешил 19-летний молодой человек, то псы набросились на него и буквально растерзали парня.

Об этом сообщает МК.

Трагедия произошла возле жилого дома на улице Железнодорожная. Поздно вечером 26-летняя Кристина возвращалась домой от подруги, когда внезапно дорогу ей преградили несколько дворняг. Девушка попыталась прибавить шаг, но одна из собак прыгнула на нее и повалила на землю. После чего на женщину набросились остальные псы. Еще чуть-чуть, и собаки разорвали бы ее на куски, как вдруг на них налетел с палкой молодой парень. Он начал раскидывать разъяренных дворняг направо и налево, но силы оказались неравны.

Пока местные жители торопились ему на выручку, собаки загрызли Олега насмерть. Лишь пятеро взрослых мужчин смогли прогнать свору голодных собак. Приехавшие врачи отправили женщину в больницу.

26-летняя девушка, на которую набросилась стая собак. Фото: ВКонтакте

"Девушка сейчас прооперирована и находится в больнице в тяжелом состоянии. Собаки отловлены специальной организацией", - рассказал руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.

Молодым человеком оказался Олег Шушунов, житель поселка Курсаково городского округа Истра.

Сообщалось, что семья погибшего приехала в Россию четыре года назад из Узбекистана. Перебравшись в Истринский район, Олег закончил школу и устроился на работу в компанию по ремонту квартир. После чего встретил девушку, с которой решил создать семью. Через несколько месяцев у него должен появиться на свет сын.

Погибший молодой человек и его девушка, которая через месяц родит ребенка. Фото: ВКонтакте

Выяснилось, что ребенка от погибшего парня ждала племянница известного российского певца Юрия Лозы.

Музыкант рассказал об этом на своей странице в Facebook.

"Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека", - написал Юрий Лоза.

Он также выразил надежду на то, что данная ситуация "не будет спущена на тормозах" и "кто-то будет справедливо наказан".

Фото: Юрий Лоза/Facebook

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольги Врадий, по факту смерти человека органами правопорядка проводится проверка, по итогам которой будет принято решение.

Как сообщала "Страна", в Киеве с начала года от укусов собак пострадало почти 900 человек.

Напомним также, что на Тернопольщине стая бродячих собак растерзала пенсионерку.