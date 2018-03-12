Аукцион по покупке до $100 млн на межбанковском валютном рынке объявлен Нацбанком Украины в понедельник, 12 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Информацию о результатах аукциона обнародуют на сайте Нацбанка.

Предложения о продаже валюты принимались до 11:00 по киевскому времени.

В 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что на безналичном рынке рухнул доллар. После праздников его опустят еще ниже. Сегодня, 12 марта, доллар, евро и российский рубль сильно подешевели по официальному курсу НБУ.

Также банкиры объяснили, почему курс доллара уже 29 и как он будет двигаться дальше.