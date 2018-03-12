В Ивано-Франковске 18-летняя девушка задержала магазинного вора. Елена работает продавцом сети магазинов "Копеечка", в который и нагрянул грабитель.

О подробностях неудавшегося налета сообщает "Репортер".

Сначала мужчина пытался украсть женскую сумочку. Он присматривался к товару, а когда рядом никого не было, взял сумку, сунул ее под куртку и пошел к выходу. Елена в это время как раз выходила со склада, увидела это и пыталась помешать мужчине скрыться. Она подняла крик, человек толкнул ее об стойку, начал вырываться, ведь девушка вцепилась в его куртку.

"Во время потасовки сумка у него выпала, и это все затянулось надолго, - рассказывает Елена. - Он потянул меня по полу".

Мужчина дотащил девушку к выходу. За это время другая работница вызвала полицию, а несколько прохожих ребят с улицы помогли и затолкали горе-вора назад в магазин. Продавщицы закрыли двери и еще минут десять, по словам девушки, ждали приезда охраны.

"Когда мы закрыли дверь, он просился, чтобы его отпустили. Говорил, что у него дети больные, их надо лечить. Но мы его не пускали", - рассказывает Елена.

Приехала полиция, мужчину забрали. Оказывается, его уже не раз задерживали за кражи и грабежи.

"Честно говоря, я сама от себя в шоке, что я такое сделала, - говорит сейчас Елена. - Потому что это был здоровенный мужчина".

В полиции рассказали, что преступник - 41-летний житель Ивано-Франковска. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса. За это мужчине грозит наказание - от штрафа до четырех лет за решеткой.

Девушка рассказала, что не впервые задерживает вора. Мол, уже был подобный опыт: "Были случаи ... У меня тогда было много ссадин и синяков, - говорит девушка. - Мы работали, и человек тоже зашел, взял товар и хотел выйти. Я держала дверь, отпускала тогда людей, но его не пускала. Он давил на меня, чтобы выпустила, и я закрыла дверь и так же ждала полицию".

По ее словам она и тогда не боялась. Теперь, когда все закончилось, Елена говорит, ей даже приятно внимание людей, и что коллеги благодарят за помощь.

Как сообщала "Страна", ранее полиция задержала с поличным банду воров, которые грабили частные дома в Киевской области.

Напомним также, что в Ростове задержали мужчину, который с кинжалом нападал на прохожих.