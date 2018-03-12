В Николаеве Львовской области в квартире на ул. Мазепы отравились, предположительно угарным газом пожилая женщина и трое детей.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел еще 10 марта. Двое из пострадавших, 68-летняя женщина и трехлетний мальчик умерли еще до приезда машины скорой помощи.

Еще двух жильцов квартиры, пятилетнюю девочку и семилетнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Николаевской районной центральной больницы.

Напомним, что ранее во Львове от отравления угарным газом также погибли три человека и собака.

Как сообщала "Страна", во Львове на вокзале отравились пятеро одесситов, которые возвращались с отдыха в Славском. Где именно они питались перед тем, как заболели, одесситы точно указать не смогли.