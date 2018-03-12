Защита главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали 8 марта на линии разграничения на украинском блокпосту во время перевозки крупной партии оружия, сегодня направит в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу на его арест.

Об этом сообщает УНН.

"Сегодня буду подавать. Направлять по почте (жалобу в Апелляционный суд Киева - Прим.Ред.)", - сказал адвокат Рубана Виталий Погосян.

Погосян также отметил, что будет продолжать настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

По данным СБУ, Владимир Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

Как сообщала "Страна", спецоперация по Рубану длилась почти год.