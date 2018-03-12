Сегодня, 12 марта, в Закарпатской области на автодорогу областного значения сошел селевой поток вместе с каменной породой. Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС региона на странице в Facebook.

Инцидент произошел в 07:25 на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района).

После схождения селевого потока 10 метров автодороги были заблокированы, движение автомобильного транспорта прекращено.

В настоящее время на месте происшествия работают три единицы техники филиала "Тячевский райавтодор" и одна автоцистерна от местной пожарной команды с. Нересниця.

В 08:35 последствия сдвига дорожного полотна частично устранены.

В настоящее время коммунальщики работают над удалением с дорожного покрытия каменных глыб. Погибших и травмированных на данном событии нет.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, селевой поток на несколько недель перерезал дорогу из России в Грузию.

Также "Страна" писала, как мощный селевой поток у Эльбруса отрезал от цивилизации сотни туристов из разных стран.