Евродепуаты считают, что новый транш ЕС могут аннулировать из-за скандала вокруг украинских госдотаций в АПК.

Об этом сообщает "Новое время".

7 марта в Европейском парламенте прошел круглый стол, на котором депутаты Фульвио Мартушчелло и Альберто Сирио инициировали дискуссию на тему непрозрачности распределения госдотаций в украинском АПК.

Евродепутаты считают, что в схеме распределения есть признаки коррупции и это может негативным образом повлиять на выделение Украине нового транша ЕС.

"В условиях ограниченного бюджета было бы логичным субсидировать тех участников рынка, которые наиболее нуждается в поддержке государства. Однако мы видим, что 35% государственных дотаций всего украинского АПК были распределены в пользу одного из крупнейших агрохолдингов страны - промышленного монополиста Мироновский хлебопродукт, который занимается производством куриного мяса и имеет самую высокую доходность в отрасли. Главный акционер компании входит в рейтинг Forbes богатейших людей планеты. При этом в украинском агросекторе десятки тысяч малых и средних фермерских предприятий, которые действительно остро нуждаются в помощи, среди них предприятия зернового сектора, которые вообще не попали в список дотируемых направлений", - отметил Альберто Сирио.

28 февраля 2018 года Еврокомиссия согласовала для Украины новый пакет макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро двумя траншами. Если в ближайшие месяцы предложение Еврокомиссии одобрят Европарламент и Совет Европы, первый транш Украина сможет получить уже в июле - сентябре 2018 года.

Напомним, что Европейская комиссия готова предоставить Украине кредитный транш в размере 1 млрд евро. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Как сообщала "Страна", в МВФ отказались назвать дату очередного транша для Украины.