На покупку украинского "Сбербанка" остался единственный претендент - принадлежащий управлению делами президента Белоруссии банк "Паритет". Об этом пишет издание "Коммерсант".

По данным издания, претендовавший на покупку "Сбербанка" бизнесмен Валерий Хорошковский не подал в Нацбанк необходимые для согласования сделки документы.

"21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского "Сбербанка" через "Паритетбанк", - сообщили в НБУ и добавили, что иных заявок на данный момент не поступало.

"Учитывая наличие у "Сбербанка" дочерней структуры в Беларуси, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению", - пишет издание и уточняет, что максимальная цена сделки может превысить $170 млн.

При этом согласованию сделки со стороны НБУ может помешать то, что один из главных акционеров "Паритета" Виктор Шейман в настоящее время находится под жесткими санкциями США и стран Европы.

Известно, что банк "Паритет" - 15-й банк Республики Беларусь по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами президента Беларуси.

"Сбербанк Украина" принадлежит российскому "Сбербанку" и входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, но активизировались они после введения Украиной санкций против "дочек" российских госбанков весной 2017 года, которые были продлены еще на год 6 марта 2018 года. Санкции запрещают украинским банкам проводить операции в пользу материнских структур.

Ссылаясь на источники, издание пишет, что с согласованием сделки "все непросто".

"Тот факт, что "Сбербанк" (Украина) станет "дочкой" не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой управления делами президента Республики Беларусь - акционера "Паритетбанка" является Виктор Шейман, может создать проблемы", - цитирует издание свои источники и напоминает, что господин Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Официально в НБУ сообщили, что "выносят решение на основании анализа всего пакета документов в отведенный срок и не комментируют влияние отдельных фактов на вероятность согласования".

Глава "Паритетбанка" Сергей Белов на вопрос о влиянии санкций против господина Шеймана на согласование сделки по приобретению украинского "Сбербанка" заявил: "Мы не получали никаких запросов от НБУ относительно нашей заявки и, следовательно, комментировать пока нечего".

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что санкции против господина Шеймана могут стать проблемой.

"Впрочем, насколько я вижу, Виктор Шейман нигде в документах "Паритетбанка" не фигурирует",- уточнил эксперт. По его мнению, сделка может быть согласована.

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