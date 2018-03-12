В Иране разбился частный турецкий самолет компании Başaran Holding при перелете из ОАЭ в Стамбул. Спасательные отряды обнаружили место крушения самолета и тела 11 человек, которые находились на борту.

Об этом сообщает агентство FARS.

Спасатели сообщили, что на месте катастрофы продолжается пожар.

Также отмечается, что для определения принадлежности останков потребуется генетическая экспертиза.

Напомним, среди погибших три члена экипажа и восемь пассажирок. На борту находилась 28-летняя дочь владельца турецкой инвестиционной компании Başaran Holding, которая возвращалась с девичника в Дубае.

Самолет вылетел из аэропорта в ОАЭ. Пролетая над гористой местностью Ирана он внезапно набрал высоту, а затем начал быстрое снижение и через несколько минут разбился. СМИ сообщают, что в районе крушения шел сильный дождь.

Как сообщала "Страна", ранее в Иране также потерпел крушение самолет. Он врезался в гору‍ из-за плохой погоды.