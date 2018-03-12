В понедельник, 12 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может предъявить доказательства причастности российской власти к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на источники в правительстве.

По данным издания, Мэй близка к официальному обвинению России в попытке отравить бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Скрипаля и его дочь Юлию, а также готова ввести соответствующие санкции. Такое заявление британского премьера может последовать сегодня после заседания Совета национальной безопасности, где огласят последние данные расследования.

Так, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности властей России к отравлению Скрипаля. Отметим, что Лондон может предпринять в качестве возможных мер реагирования высылку дипломатов и отказ в получении виз.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Ранее "Страна" писала о том, что экс-ГРУшника Скрипаля могли отравить букетом цветов на могиле его жены.