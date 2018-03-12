В понедельник, 12 марта, уровень утренних пробок в Киеве достиг 6 баллов по 10-балльной шкале.

Об этом говорят данные сервиса Google-карты.

В центре Киева движение затруднено в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь".

Тянучка на проспекте Победы, в районе цирка и метро "Берестейская".

Проблемы на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Богдана Хмельницкого, Владимирской, бульварах Леси Украинки и Дружбы Народов, на Подоле, на Набережном шоссе от Метромоста до Почтовой площади.

Движение затруднено на мосту Патона, Южном и Московском мостах.

Фото: google.com.ua

Напомним, что 7 марта возник транспортный коллапс в центре Киева. Пробки достигли 9 баллов.

Как сообщала "Страна", 6 марта в Киеве вечером уровень пробок достиг отметки в 10 баллов.