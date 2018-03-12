Сегодня утром, 12 марта, сотрудники СБУ ворвались в квартиру к киевскому журналисту Юрию Лукашину.

Об этом в соцсетях сообщили друзья Юрия.

По словам друзей, сотрудники СБУ ворвались в квартиру еще до того как приехал адвокат Юрия Лукашина.

Судя по первой странице решения суда, обыск осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма". Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым.

Юрий Лукашин - известный киевский журналист. Работал в газете "Дело", "2000", других СМИ. Не скрывал своих оппозиционных взглядов.

Друзья Юрия также рассказывают, что в течение последние месяцев сотрудники СБУ неоднократно звонили Лукашину по телефону и предлагали "встретиться и поговорить".