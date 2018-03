Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке выросло до пяти человек.

Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на чиновников.

Ранее американские СМИ сообщили, что на борту вертолета, который рухнул в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером, было шесть человек.

По данным телеканала, два человека погибли на месте происшествия, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии и позже скончались.

На месте происшествия работали спасатели и водолазы. В сети очевидцы обнародовали видеокадры крушения вертолета.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69