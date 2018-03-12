Утром в понедельник, 12 марта, сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса".

"В 07.00 попал под обстрел автомобиль ГАЗ -53 (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию. Сотрудники, к счастью, не пострадали. В результате обстрела пробит радиатор автомобиля", - говорится в сообщении компании "Вода Донбасса".

Напомним, что 6 марта в Донецкой области произошел прорыв водопровода Новотроицк - Докучаевск. Из-за аварии без воды осталась часть неподконтрольной территории.

Как ранее сообщала "Страна", Донецкая фильтровальная станция, которая приостановила работу из-за короткого замыкания в результате обстрелов вечером 2 марта, вновь функционировала в обычном режиме.