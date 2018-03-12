В воскресенье, 11 марта, в Испании десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя независимости Каталонии.

Об этом сообщает DW.

По данным полиции, в шествии, инициированном националистическим движением "Каталонская национальная ассамблея" (КНА), приняли участие около 45 тысяч человек.

Протестующие настаивали на формировании правительства, которое будет принимать практические шаги для отделения автономии от Испании. Лозунгом митингующие выбрали фразу "Республика сейчас".

"Более двух миллионов жителей Каталонии совершенно четко хотят двигаться в направлении каталонской республики", - заявил вице-президент КНА Агусти Алькоберро.

Напомним, что ранее суд Испании не стал освобождать Жорди Санчеса, выдвинутого в премьеры Каталонии.

Как сообщала "Страна", экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от претензий возглавить парламент региона во второй раз.