Украина добыла третье золото на Паралимпиаде в Корее
23-летний украинец Игорь Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады.
Фото: paralympic.org
Фото: paralympic.org
Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк стал седьмым в этой дисциплине.
Напомним, что первое золото завоевал 39-летний Виталий Лукьяненко. Спортсмен из Сум стал первым в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха.
Второе золото принес лыжник Максим Яровой, который выграл гонку на 15 км для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
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