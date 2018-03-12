23-летний украинец Игорь Рептюх стал паралимпийским чемпионом в лыжной гонке на 20 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и принес сборной Украины третью золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады.

Фото: paralympic.org

Фото: paralympic.org

Еще один украинский спортсмен Сергей Романюк стал седьмым в этой дисциплине.

Напомним, что первое золото завоевал 39-летний Виталий Лукьяненко. Спортсмен из Сум стал первым в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха.

Второе золото принес лыжник Максим Яровой, который выграл гонку на 15 км для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.