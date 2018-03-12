Основатель компании SpaceX Илон Маск на ярмарке технологий SXSW в Остине заявил, что первый полет корабля, предназначенного для освоения Марса, может состояться в 2019 году.

Об этом сообщает СNBC.

"Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль, который будет готов к кратким полетам к концу первой половины следующего года", - цитирует телеканал Маска.

Ранее Маск заявлял, что хочет начать программу колонизации Марса в 2022 году. Планируется, что вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м может ракета-носитель BFR высотой 106 м и диаметром 9 м.

Корабль до Марса предполагается оборудовать 40 кабинами для астронавтов.

Напомним, что ранее NASA опубликовала видео испытаний сверхтяжелого двигателя ракеты для полета на Марс.

Как сообщала "Страна", в космическом агентстве NASA показали нового робота, которого собираются отправить на Марс для изучения глубинных слоев почвы.