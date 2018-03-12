Великобритания, Германия и Франция предложили Дональду Трампу внести косметические изменения в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заключенный в 2015 году.

Об этом сообщает американский портал Axios, ссылаясь на неназваных высокопоставленных израильских чиновников.

Как пишут СМИ, о предложении европейских стран президент США рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в Белом доме. Сам он готов обсуждать более существенные изменения.

В Белом доме комментировать эту информацию отказались, как и представители израильского премьера.

Ядерное соглашение, кроме Великобритании, Германии и Франции, подписали США, Россия, Китай и Иран.

В январе Трамп продлил режим снятия санкций с Ирана, чтобы добиться от европейских союзников исправления недостатков ядерной сделки с Ираном.

Напомним, что ранее США совместно с европейскими союзниками создали рабочие группы для обсуждения изменений в нынешнее ядерное соглашение с Ираном, которое раскритиковал Дональд Трамп.

Как сообщала "Страна", в марте 2018 года США пригрозили выйти из ядерной сделки с Ираном.