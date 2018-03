В Нью-Йорке вертолет рухнул в пролив Ист-Ривер. На его борту находились пять человек.

Об этом сообщает Sky News.

На месте происшествия работают спасатели и водолазы. Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил, что градоначальник проинформирован об инциденте.

"По меньшей мере один человек выжил, не менее двух погибли​​​",— написал в Twitter Эрик Филипс.

Фото: twitter.com/EricFPhillips

Позже стало известно, что в критическом состоянии госпитализированы три человека.

В сети очевидцы обнародовали видеокадры крушения.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69