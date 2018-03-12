В понедельник, 12 марта, синоптики обещают небольшой дождь на западе, севере и в центре. Днем +7...+11, на востоке -1...+6 днем.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе - небольшой дождь. Днем +9...+14.

На севере также обещают небольшой дождь. Днем +3...+9.

В центре слабые осадки вероятны в Кропивницком, Черкассах, Виннице. Днем +5...+9. В Полтаве без осадков, +2...+4.

На востоке переменная облачность без осадков. Днем -1...+2. В Днепре и Запорожье до +4...+6.

На юге днем +8...+10. В Одессе обещают дождь.

В Киеве 12 марта возможны слабые осадки в виде дождя. Днем +5...+7.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее климатологи назвали причину аномальной погоды в Европе.

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине 8 марта.