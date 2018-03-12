В сети появилось видео украинского лыжника Максима Ярового, который завоевал вторую золотую медаль для украинской сборной на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Видео опубликовал уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич на своей странице в Facebook.

Лыжник преодолел гонку на 15 км для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Эта победа Максима Ярового для меня особенно значима. У него самые большие поражения, связанные с инвалидностью и на самой тяжелой в лыжном спорте дистанции и на тяжелой лыжной трассе мира (это оценка экспертов) завоевал нашу победу и свою первую в жизни паралимпийскую золотую медаль.

Дай бог, не последнюю! .." - написал Сушкевич.

Напомним, серебро завоевал американский спортсмен Дэниел Кноссен, а на третьем месте представитель объединенной команды Кореи Мин Ю Хун.

Еще один украинский лыжник Тарас Рудь в этой гонке финишировал седьмым.

Таким образом в копилке сборной Украины уже шесть наград Паралимпиады - две золотые медали, одна серебряная и три бронзовые. Нашу страны в Пхенчане представляют 20 спортсменов в трех дисциплинах - в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Как сообщала "Страна", сборная Украины взяла первое "золото" на Паралимпиаде в Корее.