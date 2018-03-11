Глава американской компании SpaceX Илон Маск опубликовал ролик о запуске ракеты Falcon Heavy, создателем которого выступил Джонатан Нолан - сценарист сериала "Мир Дикого Запада" и "Интерстеллара".

Как сообщает The Verge, двухминутное видео смонтированно под песню Дэвида Боуи Life on Mars. В ролике показаны подготовка и запуск Falcon Heavy с красной Tesla Roadster на борту.

Также запечатлена посадка двух из трех ускорителей ракеты.

Третий ускоритель не уцелел - и в трейлере впервые показаны кадры его уничтожения.

За рулем Tesla, запущенной на околосолнечную орбиту, сидел манекен в скафандре - его Илон Маск назвал Starman, в честь песни Дэвида Боуи.

"Жизнь не может состоять только из решения печальных проблем. Должны быть вещи, которые вдохновляют тебя; вещи, благодаря которым ты с радостью просыпаешься по утрам и ощущаешь себя частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас", - написал Маск в своем Twitter.

Нолан назвал свой ролик трейлером. "Это не трейлер фильма. Это не трейлер телесериала. Мы надеемся, что это трейлер новой главы истории человечества" - объяснил он.

Как сообщала "Страна", в Интернете в реальном времени ведется трансляция полета выведенного в космос сверхтяжелой ракетой-носителем Falcon Heavy - авто Tesla Roadster с макетом космического путешественника "за рулем".

Напомним также, что полетевшую в космос "Теслу" атаковали фотожабы с Порошенко и Зибровым. За рулем авто сидел манекен, одетый в скафандр Space X, а на приборной табличке у него находился плакат Don't panic (Без паники). В салоне космического авто звучала песня David Bowie - Space Oddity.